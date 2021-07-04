İddiaları güçlendiren o hareket! Didem Soydan ve Burak Deniz ayrıldı mı?

İddiaları güçlendiren o hareket! Didem Soydan ve Burak Deniz ayrıldı mı?

Didem Soydan ve oyuncu Burak Deniz, bir süredir ayrılık iddiasıyla gündemde yer alıyordu. Son yaşanan gelişme, ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi. Peki Didem Soydan ve Burak Deniz ayrıldı mı?

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Celal Kün karakterine hayat veren oyuncu Burak Deniz ile ünlü model Didem Soydan'ın ayrıldığı iddiası magazin gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini gözden uzakta yaşayan ünlü çift, birlikte çekindiklerini fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırmasıyla dikkat çekmişti.

Burak Deniz'in yaptığı o son hareket, ayrılık iddialarını güçlendirdi. Peki Didem Soydan ve Burak Deniz ayrıldı mı? İşte detaylar...

BURAK DENİZ VE DİDEM SOYDAN AYRILDI MI?

İddialara göre, Maraşlı dizisinin yıldız ismi Burak Deniz ile ünlü manken Didem Soydan, gözlerden uzakta yaşadıkları ilişkilerini noktaladı.

Instagram hesaplarından birlikte çekindikleri kareleri silen ikili, bu kez spor hocalarını değiştirmesi ile dikkat çekti.

SPOR HOCASINI DEĞİŞTİRDİ

Ünlü çift, ilk olarak sosyal medya hesaplarından birlikte çekindikleri fotoğrafları silmesi ile dikkat çekmişti.

Daha önce Didem Soydan'ın da hocası olan Adil Ayvaz'la çalışan 30 yaşındaki Deniz, spor hocasını değiştirerek rol arkadaşı Alina Boz'un spor hocası Kerim Savaş Sarı'yla çalışmaya başladı.

Kendisinden yaşça büyük Soydan ile birlikte olması ile magazin gündemine bomba gibi düşen Deniz, uzun süredir Soydan ile gittiği spor hocasını değiştirince ayrılık iddiaları güçlendi.

Instagram'dan birbirlerini takip etmeye devam eden ikiliden çıkan ayrılık iddialarına ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi.