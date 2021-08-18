İddialı bir başlangıç yapmıştı! Aşkın Tarifi dizisi için yolun sonu göründü... Hayranları şokta

İddialı bir başlangıç yapmıştı! Aşkın Tarifi dizisi için yolun sonu göründü... Hayranları şokta

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Aşkın Tarifi'nden üzen haber geldi. Bir süredir reytingleri kötü giden Aşkın Tarifi için final kararı alındı.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği ve Kanal D ekranlarında yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlayan Aşkın Tarifi dizisi hakkında karar verildi.

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesi yakalayan ve başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı Aşkın Tarifi dizisinin reytingleri bir süredir beklentilerin altında geliyordu.

13. BÖLÜMLE BİRLİKTE FİNAL YAPIYOR

Kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşkın Tarifi dizisi için final kararı aldındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eğlenceli konusuyla ilgi çeken dizi 13. bölümüyle birlikte ekrana veda edecek.

FİNALE SON 3 BÖLÜM KALDI

Şu ana kadar 10 bölüm yayınlanan dizinin geriye sadece 3 bölümü kaldı. Aşkın Tarifi dizisi herhangi bir değişiklik olmazsa 6 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak 13. bölümü ile final yapacak.