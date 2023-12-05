İddialı elbisesiyle alev alev yaktı! Yasmin Erbil'den cesur pozlar "İtfaiye çağırın" Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada yine dikkatleri üzerine çekti. Genç Erbil'in, cesur pozları beğeni rekorları kırdı.

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Ünlü televizyoncu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil'in, oyuncu Nergis Kumbasar ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla gündemde.

27 yaşındaki ünlü isim annesi ve babasının izinden giderek oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Yasak Elma dizisinde boy gösterdi.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü isim, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Elbisesine yorum yağdı

Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Lacivert elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü isim, kusursuz fiziğiyle takipçilerini mest etti.

Yorumlarını sınırlayan Yasmin Erbil'e yakınlarından doğum günü dilekleri ve iltifat yorumları geldi.