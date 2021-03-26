İdil Fırat kimdir? Mert Fırat’ın eşi İdil Fırat kaç yaşında, nereli? İdil Fırat hakkında bilgiler..

Oyuncu Mert Fırat'la ilgili sosyal medyada yayılan bir paylaşım, magazin gündemine bomba gibi düştü. Mert Fırat'ın, eşi İdil Fırat'ı aldattığı iddia edildi. Peki, İdil Fırat kimdir?

Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ve şimdilerde Nurgül Yeşilçay ile birlikte Kefaret adlı dizide boy gösteren ünlü oyuncu Mert Fırat'la ilgili sosyal medyada bir paylaşım yapıldı.

Hızla yayılan bu paylaşımda, Mert Fırat'ın, eşi İdil Fırat'ı aldattığı iddia edildi. İddiaların ardından gözler Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat'a çevrildi.

Sosyal medya kullanıcıları, 'İdil Fırat kimdir? Mert Fırat’ın eşi İdil Fırat kaç yaşında, nereli?' sorularını gündeme taşıdı.

Peki, İdil Fırat kimdir? Mert Fırat’ın eşi İdil Fırat kaç yaşında, nereli? İşte, İdil Fırat hakkında bilgiler..

İDİL FIRAT KİMDİR?

1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İdil Fırat, George Washington DC Üniversitesi Uluslararası Politika bölümünden mezun olmuştur.

Baba tarafından Malatyalı olan Fırat, London School Of Economics'de Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır.

2015 yılında kurulan özel bir firmanın kurucu ortakları arasında yer alan Fırat, Fenerbahçe asbaşkanı Önder Fırat'ın kızıdır ve Can adında bir erkek kardeşi vardır.

Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk ile aşk yaşayan İdil Fırat, Mert Fırat ile evlenmiştir. Çiftin bir çocukları vardır.