İdil'in yerine geldi, Maraz Ali'nin aklını aldı! Adanalı'daki Nazlı'nın son hali tam bir afet-i devran...

İdil'in yerine geldi, Maraz Ali'nin aklını aldı! Adanalı'daki Nazlı'nın son hali tam bir afet-i devran...

Adanalı dizisinde Selin Demiratar'ın yerine kadroya dahil olan Eda Özerkan, Nazlı karakterine hayat verdi. Dizide Maraz Ali ile partner olan oyuncu, yıllar içinde güzelliğine güzellik kattı.

7 Kasım 2008 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başlayan Adanalı dizisi, izleyenleri aksiyona ve polisiyeye doyurdu.

Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar'ın başrollerini paylaştığı dizi, 3 sezon sürdü ve 79. bölümde sona erdi.

İkinci sezon Selin Demiratar'ın ayrılmasından sonra kadroya Eda Özerkan dahil olurken, Maraz Ali ile partner oldu.

Demiratar'ın hayat verdiği İdil karakterinin diziden çıkması sonucu kan kaybeden proje, yeni oyuncu takviyeleri ile 79 bölüm sürdü.

Daha önce Aşk-Memnu dizisinde de boy gösteren güzel isim Eda Özerken ise 70. bölümde veda etti. Maraz Ali ile evlendiği sırada vurulan oyuncu, 40. bölümde projeye dahil olmuştu.

Geçen zaman içerisinde evlenen ve bir kız annesi olan Özerkan, güzelliğine ise güzellik katmayı başardı.

Oyuncunun son halini gören hayranları, "Geçen zaman sana yaramış" demekten kendisini alamadı.

EDA ÖZERKAN'IN SON HALİ

Başrollerinde Nebahat Çehre, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde de yer alan Eda Özerkan, kendisi gibi oyuncu olan Timur Acar ile hayatını birleştirdi.

Aşk-ı Memnu'dan sonra çeşitli dizi ve projelerde boy gösteren Özerkan, uzun bir süredir ekranlarda yok.

Tüm zamanını kızı Eliz'e ayıran oyuncu, yıllar içinde yaşadığı değişimi sosyal medya paylaşımları ile ön plana çıkarıyor.

Yıllar içinde güzelleştiği görülen ancak estetik işlemlerle bambaşka birine dönüşmeyen oyuncuya, iltifat dolu yorumlar geliyor.

Hayranları kendisi olmaktan vazgeçmeyen oyuncunun doğallığı karşısında adeta büyüleniyor.