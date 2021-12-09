İdo Tatlıses maviden vazgeçememiş! Yasemin Şefkatli ve eski aşkının şaşırtan benzerliği

Yasemin Şefkatli ile evlenen İdo Tatlıses, eski aşkıyla gündeme geldi. Tatlıses'in eski aşkını görenler, Şefkatli ile olan benzerliği karşısında şaşırdı. Başarılı şarkıcı, 7 Ekim'de evlenmişti.

İbrahim Tatlıses'in oğlu ido Tatlıses hem aşk hayatı hem de yaptığı başarılı şarkıları ile gündeme geliyor.

Birbirinden başarılı şarkıları dinleyicileri ile buluşturan İdo Tatlıses, gönlünü Yasemin Şefkatli'ye kaptırdı.

Tatlıses uzun süren ilişkisini evlilikle taçlandırdı ve 7 Ekim'de görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Sık sık eşi Yasemin Şefkatli ile sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşan İdo Tatlıses, eski aşkıyla gündeme geldi.

Tatlıses'in eski aşkını gören hayranları şaşkınlığını gizleyemezken, mavi gözlü olması ise dikkatleri çekti.

İDO TATLISES - HİLAL ALTINBİLEK AŞKI

Hilal Altınbilek ve İdo Tatlıses aşkı bir döneme damga vurdu. İkili sık sık ele ele görüntülendi ancak bu aşk uzun ömürlü olmadı.

İdo Tatlıes biten aşkın ardından, ”Her şey insanlar için bu hayatta , böyle şeyler olabiliyor. Biz medeni insanlar gibi konuşup ayrılma kararı aldık, maalesef kötü oldu." demişti. Yasemin Şefkatli ve Hilal Altınbilek ise birbirine benzetildi.