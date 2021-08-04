İdo Tatlıses yardıma koştu! Hayatındaki iki kadın adına..

Türkiye'nin orman yangınları ile olan mücadelesi devam ederken, vatandaşlar yangın bölgelerine yardım yapıyor. Bazı isimler ise fidan bağışında bulunuyor. Bu isimlerden birisi ise İdo Tatlıses oldu.

Türkiye'de çıkan orman yangınları ile mücadele için, devlet ve halk birlik içinde çalışıyor.

174 yangından 160'ı devletin başlattığı seferberlikle söndürülürken, 14 yangının halen devam ettiği duyuruldu.

Yangın söndürme için mücadele eden kahramanlara destek olan halk, bir yandan fidan bağışı yapmaya başladı. Fidan bağışı yapan isimlerden birisi ise İdo Tatlıses oldu.

"HAYATIMDAKİ İKİ KADIN ADINA.."

İdo Tatlıses, yangın bölgelerinde yapılacak olan ağaçlandırma için TEMA Vakfı'na fidan bağışı yaptı.

Tatlıses fidan bağışı yaptığına dair belgeyi ise Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

Şarkıcı yaptığı paylaşımın altına, "Hayatımdaki iki kadın adına" notunu düştü.

Şu sıralar Yasemin Şefkatli ile düğün hazırlığı yapan İdo, bağışını annesi Derya Tuna ve nişanlısı adına yaptı.

İdo'nun yardım yapması takipçileri tarafından takdir edildi.