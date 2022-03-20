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    • İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı! 'Hiç utanman yok mu'

    İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı! 'Hiç utanman yok mu'

    Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli pozlarını paylaştı. Şefkatli'nin paylaşımına, beğeni ve yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 12:30
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    İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı! 'Hiç utanman yok mu'

    69 yaşındaki İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, sık sık hem özel hayatı hem de şarkıları ile gündeme geliyor.

    Birbirinden başarılı şarkılarını dinleyicileriyle buluşturan İdo Tatlıses, gönlünü sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Şefkatli'ye kaptırdı.

    İdo Tatlıses, 2017 yılında aşk yaşamaya başladığı Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

    İdo Tatlıses, sık sık eşi Yasemin Şefkatli ile çekildikleri kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

    sosyetik güzel Yasemin Şefkatli de sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    Instagram paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Şefkatli, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    GÖĞÜS DEKOLTELİ POZU BEĞENİ TOPLADI

    Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunan Yasemin Şefkatli, son olarak dantelli göğüs dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi alan ve bir süre modellik yapan Şefkatli'nin iddialı tarzı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Sosyetik güzelin balkon pozlarına ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Şefkatli'nin paylaşımına kalp emojisi koydu.

    Sosyal medya kullanıcıları ise ''Hiç utanman yok mu'', ''Utanır insan böyle güzel olunur mu'', ''Instagram'a bomba düştü sandım'' ve ''Çok ayrı bir havan var'' gibi yorumlarda bulundu.

    İdo Tatlıses in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı! Hiç utanman yok mu #1

    İdo Tatlıses in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı! Hiç utanman yok mu #2

    İdo Tatlıses in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı! Hiç utanman yok mu #3

    İdo Tatlıses in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı! Hiç utanman yok mu #4

    İdo Tatlıses in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı! Hiç utanman yok mu #5

    İdo Tatlıses in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı! Hiç utanman yok mu #6

    İdo Tatlıses in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı! Hiç utanman yok mu #7

    İdo Tatlıses in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı! Hiç utanman yok mu #8

    İdo Tatlıses in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı! Hiç utanman yok mu #9

    İdo Tatlıses in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı! Hiç utanman yok mu #10


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