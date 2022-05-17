İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli sütyensiz pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! 'İlah mısın silah mısın be'

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından sütyensiz pozlarını paylaştı. Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Şefkatli'nin paylaşımı, binlerce beğeni aldı.

Yasemin Şefkatli, 2017 yılında İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile aşk yaşamaya başladı.

Uzun süreli birlikteliklerini resmiyete döken Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, geçtiğimiz yılın Ekim ayında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

İdo Tatlıses ile evlendikten sonra adını duyuran Yasemin Şefkatli, sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla fenomene dönüştü.

Geçtiğimiz günlerde dantelli göğüs dekolteli pozlarıyla çok konuşulan sosyetik güzel, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sütyensiz pozuyla nefes kesti

Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunan Yasemin Şefkatli, katıldığı bir etkinlikte tercih ettiği kombinini takipçilerinin beğenisine sundu.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi alan ve bir süre modellik yapan Şefkatli'nin cesur tarzı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle kendine hayran bırakan sosyetik güzelin sütyensiz pozlarına ünlü isimler de kayıtsız kalmadı.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Şefkatli'nin paylaşımına alev ve siyah kalp emojisi koydu.

Sosyal medya kullanıcıları ise ''İlah mısın silah mısın be'', ''Ekranlarımızı yaktınız'', ''İdo böyle çıplak resimlere nasıl izin veriyor'', ''Dilim tutuldu'' gibi yorumlarda bulundu.