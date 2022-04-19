İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin eski aşkı Üç Kız Kardeş'in yıldızı çıktı! Sarmaş dolaş pozları olay..

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı. Şefkatli'nin, bir dönem Üç Kız Kardeş dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Özel İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olan Yasemin Şefkatli, lisans eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde tamamladı.

Yasemin Şefkatli, 2017 yılında İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile aşk yaşamaya başladı.

Ancak Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, uzun süreli birlikteliğin ardından ani bir kararla yollarını ayırdı.

Ancak bu ayrılık uzun süreli olmadı ve Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, kısa bir süre sonra barıştı.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Güzelliği ile büyüleyen Yasemin Şefkatli, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Şefkatli'nin özel hayatı merak ediliyor.

Hakkında araştırma yapanlar, sosyetik güzelin bir dönem aşk yaşadığı ismi gördüklerinde ise şaşkınlık yaşıyor.

Eski aşkı Üç Kız Kardeş'ten çıktı

İbrahim Tatlıses'in gelini, İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin bir zamanlar Anıl Tetik ile sevgili oldukları iddia edilmişti.

Hatta Yasemin Şefkatli'nin, Anıl Tetik'le aşk yaşarken İdo Tatlıses ile tanıştığı iddia edilmişti.

İdo Tatlıses, Anıl Tetik'le arkadaş olduğu iddia edilen haberlere sosyal medya hesabından sert bir dille yanıt vermişti.

Ancak daha sonra Anıl Tetik ile Yasemin Şefkatli'nin aynı arkadaş grubunda ve sarmaş dolaş poz vererek çekildikleri fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Survivor ile adını duyuran Anıl Tetik, şimdierde başrollerinde Özgü Kaya, Almila Ada, Reha Özcan, İclal Aydın'ın yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'te Hakan karakterine hayat veriyor.