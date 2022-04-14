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    İdo'nun eski Yasemin'den mini etekli pozlar peş peşe geldi! 'İbrahim Tatlıses'in gelinine bak'

    İdo'nun eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarına devam ediyor. Güzelliği ile dikkati çeken Şefkatli, kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 21:53
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    İdo'nun eski Yasemin'den mini etekli pozlar peş peşe geldi! 'İbrahim Tatlıses'in gelinine bak'

    1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Şefkatli, Özel İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi'nden mezun oldu.

    Lisans eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde tamamlayan Şefkatli, 2017 yılında İdo Tatlıses ile anıldı.

    İdo Tatlıses ile uzun süreli bir birliktelik yaşayan ve ani bir kararla ayrılan Yasemin Şefkatli, geçen kısa zamandan sonra yeniden Tatlıses'e geri döndü.

    İkilinin 2017 yılında başlayan ilişkileri geçtiğimiz yılın Ekim ayında görkemli bir düğünle taçlandı.

    Oldukça kalabalık bir düğünle dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, sosyal medyayı ise aktif kullanıyor.

    İdo'dan ziyade Yasemin Şefkatli'nin daha fazla aktif olduğu sosyal mecra paylaşımları, herkesin dikkatini çekiyor.

    Güzelliği ile büyüleyen Yasemin Şefkatli son olarak paylaştığı mini etekli pozu ile herkesin nefesini kesti.

    Yasemin Şefkatli'nin kusursuz fiziği

    Güzelliği ile sık sık gündeme getirilen Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yeni kareler paylaştı.

    Hikaye bölümünden eşi İdo Tatlıses ile seyahate çıktığı görülen ve peş peşe paylaşımlar yapan Şefkatli, mini etekli pozunu ise es geçmedi.

    "Her şey böyle başladı" paylaşımı ile iki karesini yayınlayan Yasemin Şefkatli'nin hayranları yorum yapmayı ihmal etmedi.

    Şefkatli için, "Çok güzel" , "Kusursuz" tarzında yorumlar geldi.

    İdo nun eski Yasemin den mini etekli pozlar peş peşe geldi! İbrahim Tatlıses in gelinine bak #1

    İdo nun eski Yasemin den mini etekli pozlar peş peşe geldi! İbrahim Tatlıses in gelinine bak #2


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