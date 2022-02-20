İffet filminin tecavüzcü Cemil'i son haliyle ağızları açık bıraktı! Faruk Peker bakın şimdi ne yapıyor

İffet filminin tecavüzcü Cemil'i son haliyle ağızları açık bıraktı! Faruk Peker bakın şimdi ne yapıyor

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İffet'te tecavüzcü Cemil karakterine hayat veren Faruk Peker, son hali ve açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü. Peker'in değişimi, görenleri şaşkına çevirdi.

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, senaryosunu ise Yavuz Turgul'un kaleme aldığı 1982 yapımı İffet filmi, Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Faruk Peker ile Müjde Ar'ın yer aldığı İffet filmi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor.

İffet filminde hayat verdiği Cemil karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Faruk Peker'in Müjde Ar ile çektiği 'Araba camı sahnesi' ise üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen hala akıllarda...

Habertürk'ten Aytekin Teker'le bir röportaj gerçekleştiren Faruk Peker, yıllar sonra o sahneyle ilgili yaptığı açıklamalarda bulundu.

''AMBARGOLU OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM''

Faruk Peker sektörden uzak kalmasıyla ilgili "Ambargolu olduğunuzu mu düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

''Evet, düşünüyorum açıkçası. Hollywood ve Avrupa sineması benim yaşıma gelmiş aktörlerini dibine kadar kullanmaya devam ediyor. Onlardan maksimumunu alıyor. Beni kullanmak istemiyorsa adam ben ne yapabilirim ki? Karar verici prodüktörler.''





"İFFET FİLMİ HALA AKILLARDA"

İffet'in hala akıllarda olduğunu belirten oyuncu, ''Efsaneyi yaratan rahmetli Kartal Tibet'tir. O sahne de Kartal Tibet'in aklına geldi. Kartal Tibet'in dehası.'' yorumunda bulundu.

"MÜJDE'NİN NE DEDİĞİNİ SÖYLEYEMEM"

Tecavüz sahnesinin kendisine nasıl anlatıldığını açıklayan Faruk Peker, ''Sabah 08:00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki 'Faruk öyle bir şey yapacaz ki, 50 sene konuşulacak'. Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. 'Nasıl olacak ağabey?' dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık.'' dedi.

Müjde Ar'ın o sahneye verdiği tepkiyi söyleyemeyeceğini belirten Peker, ''Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük.'' ifadelerini kullandı.

"CEMİL KÖTÜ BİR ADAM DEĞİLDİ Kİ"

'Cemil' karakteriyle üzerinize 'kötü adam' karakterinin yapıştığını düşünmediğini dile getiren Peker, şu açıklamalarda bulundu:

''Hiç düşünmüyorum. 'Cemil' kötü bir adam değildi ki... Zamanının genç bıçkınıydı. Hemen sonraki sahneyi açıp izleyin. 'İffet' ne diyor sazlıkların arasında; 'Ben bambaşka bir şekilde hayal ediyordum.' O sahne tecavüz değil, 'Cemil'in seksüel bir fantezisiydi...''





ŞİMDİLERDE BAKIN NE YAPIYOR

Türk sinemasının ünlü aktörlerinden Faruk Peker, şimdilerde Ankara'da gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Peker, senaryo ve kitap yazıyor.