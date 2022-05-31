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    'İfşalara doyamadın' Aslı Bekiroğlu derin yırtmaçlı elbisesiyle bacaklarını kaldırınca...

    Sosyal medyada paylaştığı videolarla oyunculuk serüvenine adım atan Aslı Bekiroğlu, son kareleriyle Instagram'a damgasını vurdu. Dekolteki kırmızı elbisesiyle pozlar veren oyuncu, beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 17:54
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    'İfşalara doyamadın' Aslı Bekiroğlu derin yırtmaçlı elbisesiyle bacaklarını kaldırınca...

    Aslında beslenme ve diyetetik mezunu olan ancak sosyal medyada yayınladığı videolar ile üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, adından söz ettirmeyi başarıyor.

    İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda yer aldı.

    Geçtiğimiz yıllarda ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen pozları internete sızdırılmıştı.

    Cesur pozlarına yenisini ekledi

    İfşa olan fotoğraflarıyla başı derde giren Aslı Bekiroğlu, yine çok konuşulacak pozlar verdi.

    Ödül törenine katılan Aslı Bekiroğlu, kırmızı elbisesiyle kamera karşısına geçti.

    Derin göğüs dekoltesi ve yırtmacıyla dikkat çeken oyuncu, peş peşe fotoğraf paylaştı.

    "Biraz daha fotodan zarar gelmez" notunu yazdığı cesur kareleriyle nefes kesen oyuncuya, "İfşaya doymadın", "İlah mısın silah mısın", "Işıl ışılsın", "Dekolte deyince de sen" gibi yorumlar geldi.

    İşte Aslı Bekiroğlu'ndan iddialı pozlar...

    İfşalara doyamadın Aslı Bekiroğlu derin yırtmaçlı elbisesiyle bacaklarını kaldırınca... #1

    İfşalara doyamadın Aslı Bekiroğlu derin yırtmaçlı elbisesiyle bacaklarını kaldırınca... #2

    İfşalara doyamadın Aslı Bekiroğlu derin yırtmaçlı elbisesiyle bacaklarını kaldırınca... #3

    İfşalara doyamadın Aslı Bekiroğlu derin yırtmaçlı elbisesiyle bacaklarını kaldırınca... #4

    İfşalara doyamadın Aslı Bekiroğlu derin yırtmaçlı elbisesiyle bacaklarını kaldırınca... #5

    İfşalara doyamadın Aslı Bekiroğlu derin yırtmaçlı elbisesiyle bacaklarını kaldırınca... #6

    İfşalara doyamadın Aslı Bekiroğlu derin yırtmaçlı elbisesiyle bacaklarını kaldırınca... #7


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