İftarlık Gazoz filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00’da sinemaseverlerle buluşuyor. İzleyiciler, İftarlık Gazoz filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor.

2016 yılı yapımı komedi türündeki İftarlık Gazoz filmi, bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyenlerle buluşacak.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği İftarlık Gazoz filmi ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.

Peki, İftarlık Gazoz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İftarlık Gazoz filmi nerede çekildi? İşte, İftarlık Gazoz film konusu ve oyuncu kadrosu..

İFTARLIK GAZOZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

1970’ler Türkiye’sindeki bir Ege kasabasında ailesi ile beraber yaşayan Adem, zeki ve oldukça başarılı bir öğrencidir. Yaz tatilini boş geçirmek istemeyen Adem, 5.sınıfı bitirir bitirmez ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Ailesini bir şekilde ikna etmeyi başaran Adem, gazozcu çırağı olarak çalışmaya başlar.

Ramazan ayının başıdır ve Adem camide imamın oruç hakkında anlattıklarından çok etkilenir ve oruç tutmaya karar verir. Üstelik Berna da oruç tutacaktır. Yaşı çok küçük olduğu için ailesi oruç tutmasına izin vermez. Bu nedenle ailesinden gizli oruç tutmaya başlar ancak Ege’nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak Adem için hiç kolay olmamıştır.

Susuzluk ve açlık onu çok yorduğu için seraplar görmeye başlar. Adem’in yaşadığı bu zorluklar, onu bir maceranın içine sürükler.

İFTARLIK GAZOZ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz

Berat Efe Parlar

Okan Avcı

Yılmaz Bayraktar

Greta Fusco

Ümmü Putgül

Yasemin Sannino

İFTARLIK GAZOZ NEREDE ÇEKİLDİ?

İftarlık Gazoz filminin çekimleri, Muğla'nın Ula ve Menteşe ilçelerinde gerçekleştirildi. Plaj sahneleri için caretta caretta kaplumbağalarıyla ünlü İztuzu Plajı tercih edildi.

Yönetmen ve senarist Yüksel Aksu, filmde çocukluğunun geçtiği Ege yöresinin 1970'li yıllarını anlatıyor.