İhanet iddiaları 14 yıllık evliliği bitirdi! Eski Beşiktaşlı Tosic boşandı

Beşiktaş'ın eski stoperi Sırp futbolcu Dusko Tosic 14 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı.

Ülkemizde Beşiktaş ve Kasımpaşa takımlarının formasını giyen başarılı defans oyuncusu Dusko Tosic 14 yıllık eşi Jelena Karleusa ile boşandı.

Türkiye'de oynadığı dönemde sık sık gündem olan Tosic ve eşi Jelena ani bir kararla evliliklerini noktaladı.

Dusko Tosic'in meslektaşı Filip Djordjevic'in model eşi Jovana ile birlikte olduğu öne sürülürken eşi Jelena'nın ise Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile görüntülü konuşma kayıtları ortaya çıkmıştı.

Son dönemlerde çıkan ihanet iddialarından sonra ne yapacakları merak konusu olan ikilinin evliliklerini bitirmesi üzerine sosyal medyada ihanet iddiaları doğrulanmış oldu yorumları yapıldı.

Jelena Karleusa yaptığı açıklamada "Ne yazık ki Dusko, artık kendisini ailemizin bir parçası olarak görmüyor. Hayat devam ediyor. Tüm evlilik malları çocuklarımıza devredilmiştir, çocuklarımızın velayeti bana aittir" dedi.