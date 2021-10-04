İhanet iddiasıyla gündemdeydi! Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi

Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yi aldattığı iddia edilen Survior 2019 yarışmacısı Melisa Emirbayer, sevgilisi Sami Hamidi ile hayatını birleştirdi.

Gökhan Çıra'nın eski eşi Selin Ciğerci'yi, Melisa Emirbayer ile aldattı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Gökhan Çıra ile anılan Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, Selin Ciğerci ve Seren Serengil arasında soğuk rüzgarlar estirmişti.

Survivor Panaroma'da yorumculuk da yapan Emirbayer, spor eğitmeni Sami Hamidi ile dünyaevine girdi.

ARTIK "MELİSA EMİRBAYER HAMİDİ"

Emirbayer, "Bu özel günümüzde bizi gerek mesajlarıyla, gerek arayarak, gerekse yanımızda olarak yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. En özel en güzel duygularımsın" ifadelerini kullandı.

Sami Hamidi ise, 'Bu özel günümüzde yanımızda olan, arayan, mesaj atan iyi dileklerini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Efsane bir geceydi' dedi.

İşte düğünden kareler...