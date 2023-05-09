İhanete uğramıştı! Shakira’nın Tom Cruise ile görüntüleri ifşa oldu: "Şimdi Pique düşünsün" Yıldız futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, yeni aşka yelken açtı. Yakışıklı oyuncu Tom Cruise ile öyle bir görüntülendi ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. O görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Barcelona’nın eski savunma oyuncusu yıldız futbolcu Gerard Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın büyük aşı bir döneme damga vurmuştu. Hem magazin hem spor dünyasını derinden sarsan ihanet iddiaları sonrasında kanıtlanmıştı. Shakira, Gerard Pique’yi başka bir kadınla basmıştı. Eski futbolcu, şimdilerde Clara Chia ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. İkilinin evlilik düşündüğü söylentiler arasında. Peki Shakira? Uzun süredir ismi biriyle anılmayan Latin Amerikalı 46 yaşındaki Shakira, ihanet yaralarını ünlü bir isimle sarıyor. Tom Cruise ile görüntüleri ifşa oldu Shakira geçtiğimiz gün düzenlenen Formula 1 yarışında görüntülendi. Ancak ünlü şarkıcı tek başına değildi. Miami’ye taşınan ve sessiz sedasız yaşamına devam eden Shakira, Tom Cruise ile kameralara yansıdı. İkilinin samimiyeti aşk dedikodularını ortaya çıkardı. Shakira’nın Tom Cruise ile olan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İkilinin bu görüntülerine binlerce yorum geldi