İHH, medya mensuplarını kış eğitiminde buluşturdu

İHH Afet Yönetimi ve İletişim Platformu’nun birlikte düzenlediği kış eğitim kampında, medya mensupları bir araya gelerek zorlu kış şartlarında hayatta kalma eğitimi aldı.

İHH Afet Yönetimi, İHH Medya ve Sosyal Medya Birimi ve İletişim Platformu organizasyonuyla Bolu Aladağlar’da medya mensuplarıyla gerçekleştirilen kış eğitim kampı sona erdi.

Eğitimde; kardan ev yapımına, ısınma tekniklerinden arama-kurtarma faaliyetlerine kadar gazeteciler, birçok farklı alanda zorlu eğitim sürecinden geçerek hayatta kalma tekniklerini öğrendi.

Aladağlar’daki eğitimde zorlu hava şartlarında uygulamalı eğitim alan haber müdürleri, muhabirler, editörler, haber spikerleri ve kameramanlar zorlu bir eğitimden geçti.

Medya mensuplarının ağır kış şartları altında kamp yapma ve hayatlarını idame ettirme becerilerini kazanma amacı ile gerçekleştirilen kampta, eğitimlerin büyük çoğunluğu arazide gerçekleştirildi.

2 GÜN SÜRDÜ

Afetler karşısında dayanıklı olmak, sahada çalışırken hangi problemlerle karşı karşıya gelinebileceğini bilmek ve doğayla iç içe yaşamın verdiği farkındalık hedefi taşıyan eğitimler iki gün sürdü.

Kamp sırasında kış koşullarında barınma, beslenme, sıvı alımı ve kaybı, ilk yardım ve çığ bilgisi, karda yürüyüş, çadır kurma, karda emniyet sistemleri, GPS ile yön bulma ve telsiz eğitimleri gibi hayati öneme sahip eğitimler verildi.

EĞİTİMLER TEORİK VE UYGULAMALI VERİLDİ

Medya Mensupları Kış Eğitim Kampı, yoğun kış şartları altında gazetecilerin kamp becerilerini geliştirmelerini ve doğaya uyum sağlamalarını amaçladı.

Gazetecilere, profesyonel eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı olarak birçok eğitim verildi.

Kampçılık, kış giyim, çanta, genel donanım alanındaki eğitim, Dağcılık Federasyonu Antrenörleri ve Yüksek İrtifa Tırmanışçıları Adem Gül ile Ahmet Çelik tarafından verildi.

Beslenme, sıvı alımı, çığ bilgisi eğitimi ise Türkiye’de İlk Kadın Kar Leoparı ünvanını alan Esin Handal tarafından verildi.

ZORLU KIŞ KOŞULLARINDA DOĞADA YAŞAM

Ayrıca Kış Koşullarında Barınma Eğitimi, İsmail Ekener ile Andi Mimini; Telsiz Eğitim Dersi, Osman Erdi Yiğitoğlu; İlkyardım Eğitimi ise İbrahim Topal tarafından verildi. Saha çalışmalarında Erdal Altıntaş, Ömer Kars, Orhan Parlak, Ali Uygur, Mehmet Taşdemir, Ömer Ünal ve Emin Ayşen görev aldı.

Eğitimlerini tamamlayan gazeteciler, zorlu kış koşullarında doğada nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenerek eğitimlerini tamamladı.