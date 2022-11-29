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- II. Mahmud'un en sevdiği: Mahmudiye tarifi! Yiyenin ağzından bal akıyor...
II. Mahmud'un en sevdiği: Mahmudiye tarifi! Yiyenin ağzından bal akıyor...
- Haber Merkezi
- 29.11.2022 - 17:50
MasterChef Türkiye'nin 29 Kasım tarihli yeni bölüm menüsünde yer alan Mahmudiye tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor.
MasterChef'in bugünkü konsepti "Kral yemekleri"...
Şefler, Osmanlı saray mutfağı lezzetlerinden II.Mahmud'un favorisi olarak Mahmudiye istedi.
Mahmudiye bir çeşit ballı tavuk yemeğidir ve düğünlerde yapılır.
Tavuk yemeklerinin geleneksel bir alternatifi olan Mahmudiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor.
İşte MasterChef Mahmudiye tarifi...
Mahmudiye tarifi için malzemeler şöyle;
- 500 gr kemikli tavuk but
- 500 gr tavuk göğüs eti
- 1 orta boy soğan
- 2 yemek kaşığı bal
- 100 gr kuru kayısı
- 100 gr badem
- 50 gr kuru üzüm
- Yarım çay bardağı (70 ml) riviera zeytinyağı
- 1 limon
- 1 çay kaşığı tarçın
- Tuz
- Yarım litre tavuk suyu
- 4~5 dal dereotu veya maydanoz
Öncelikle tavuk etlerini bol suyla içine biraz tuz ekleyerek haşlayalım. Ardından önce suyu ayıralım sonra da tavuk etlerini kemiklerinden ayıralım. Geniş bir tencereye yağı dökelim ve haşlanmış tavuk etlerini ekleyip pembeleşinceye kadar hafifçe kızartalım.
Soğanı küp küp doğrayıp ilave edin, birkaç dakika da böyle kavuralım. 10 dakika ılık suda bekletilmiş bademlerin kabuklarını soyup tencereye ekleyelim.
Hafif pembeleştikten sonra üzerine bal, üzüm, kuru kayısı, tarçın, tuz, 1 limonun suyu ve yarım litre tavuk suyunu ilave edelim.
Tencerenin kapağını kapatalım ve kısık ateşte 30 dakika pişirelim.
İnce kıyılmış dereotu veya maydanozla da süsledikten sonra yemeğimiz hazır.
Afiyet Olsun...