II. Mahmud'un en sevdiği: Mahmudiye tarifi! Yiyenin ağzından bal akıyor...

MasterChef'te bu akşamın konsepti kralların sevdiği yemekler oldu. II.Mahmud'un favorisi Mahmudiye tarifi de menüde yer aldı. Peki Mahmudiye nedir, malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin 29 Kasım tarihli yeni bölüm menüsünde yer alan Mahmudiye tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor.

MasterChef'in bugünkü konsepti "Kral yemekleri"...

Şefler, Osmanlı saray mutfağı lezzetlerinden II.Mahmud'un favorisi olarak Mahmudiye istedi.

Mahmudiye bir çeşit ballı tavuk yemeğidir ve düğünlerde yapılır.

Tavuk yemeklerinin geleneksel bir alternatifi olan Mahmudiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor.

İşte MasterChef Mahmudiye tarifi...

Mahmudiye tarifi için malzemeler şöyle;

500 gr kemikli tavuk but

500 gr tavuk göğüs eti

1 orta boy soğan

2 yemek kaşığı bal

100 gr kuru kayısı

100 gr badem

50 gr kuru üzüm

Yarım çay bardağı (70 ml) riviera zeytinyağı

1 limon

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

Yarım litre tavuk suyu

4~5 dal dereotu veya maydanoz

Öncelikle tavuk etlerini bol suyla içine biraz tuz ekleyerek haşlayalım. Ardından önce suyu ayıralım sonra da tavuk etlerini kemiklerinden ayıralım. Geniş bir tencereye yağı dökelim ve haşlanmış tavuk etlerini ekleyip pembeleşinceye kadar hafifçe kızartalım.

Soğanı küp küp doğrayıp ilave edin, birkaç dakika da böyle kavuralım. 10 dakika ılık suda bekletilmiş bademlerin kabuklarını soyup tencereye ekleyelim.

Hafif pembeleştikten sonra üzerine bal, üzüm, kuru kayısı, tarçın, tuz, 1 limonun suyu ve yarım litre tavuk suyunu ilave edelim.

Tencerenin kapağını kapatalım ve kısık ateşte 30 dakika pişirelim.

İnce kıyılmış dereotu veya maydanozla da süsledikten sonra yemeğimiz hazır.

Afiyet Olsun...