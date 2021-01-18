İkbal Gürpınar kimdir? İkbal Gürpınar kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

İkbal Gürpınar kimdir? İkbal Gürpınar kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Koronavirüs nedeniyle günlerce yoğun bakımda kalan İkbal Gürpınar, Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Zor günler geçiren İkbal Gürsoy kimdir merak ediliyor.

Televizyon ekranlarında program sunuculuğu yapmış olan İkbal Gürpınar, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınırken, annesi babası ve eniştesini de virüs nedeniyle kaybetti.

Yaşadığı zor günleri sıklıkla dile getiren İkbal Gürpınar, Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına canlı yayın konuğu olarak katıldı.

Sunucu ve spikerlik kariyerinin yanında kitap da yazan İkbal Gürpınar'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

İkbal Gürpınar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte tüm detaylar..

İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?

İkbal Gürpınar, 1969 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. Okul içinde açılan sınavı kazanarak spikerliğe başlamıştır. Bu arada kurslara katılarak makrome eğitimi almıştır.

1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyona ilk adımı atmıştır. Ardından Ortadoğu Amme İdaresi'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katılıp bitirmiştir.

Kısa bir süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yapmıştır. TRT Gap'ta çeşitli programlar sunmuş, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdüreliği yapmıştır. 2006 yılında ise Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sunmuştur.

Samanyolu TV'den aldığı teklifi değerlendirip çalışmaya başlamıştır. "Yüzük Taşı", "Mutluluk Oyunu" ve ardından "Kimse Yok Mu?" isimli programları da sunmuştur. Daha sonra ise Kanal 7'de yayınlanan "Hayatın İçinden" isimli programı da sunmuştur.

"Kimse Yok mu?" ile birlikte olarak TRT'de "Gün Başlıyor" programını sunmuştur. Yaşadıklarını, izlenimlerini ve deneyimlerini 3 kitapta yazmıştır. Şiir albümleri ve şarkıları bulunmaktadır. Çocuklar için masallar yazmıştır. Filiz Sabuncu'nun iki masalının da bulunduğu "İkbal'den Masallar" çocuklar tarafından çok beğenilmiştir.

İkbal Gürpınar 3 defa evlenmiştir ve 2 çocuğu bulunmaktadır.

İKBAL GÜRPINAR ŞARKILARI

• Efendim

• Babacığım

• Sevgili Peygamberim

• Gittin Gideli

• Hasan ile Hüseyin

• Minik Yüreğim

• Özlediğim

• Savaş Çocuğu

İKBAL GÜRPINAR KİTAPLARI

• Yemek Tarifleri; Türk ve Dünya Mutfağı

• Aşkın Bir Yüzü; Erkek ve Kadın Gözüyle

• Benim Hâlâ Umudum Var

• İkbal'le Küçük Mutluluklar; Gün Doğdu

• İkbal Gürpınar'dan Yemek Tarifleri

• İkbal Gürpınar'la Ramazan Sofrası

• İkbal'le Küçük Mutluluklar

• İçimden Geldiği Gibi

• Günaydın Gece