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    İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı

    Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden sunucu, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 17:19
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 17:52
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    İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı

    51 yaşındaki sunucu İkbal Gürpınar'ın koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

    Kötü haberi oğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

    Annesinin hesabından paylaşım yapan oğlu, "İkbal Gürpınar, yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz. Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Dualarınızı bekleriz" diye yazdı.

    İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı #1

    BABASI KORONAVİRÜSE YENİLMİŞTİ

    Geçtiğimiz haftalarda Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

    Gürpınar, "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" ifadelerini kullanmıştı.

    İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı #2

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