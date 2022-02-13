'İki cinsel devrimci!' Haydar Dümen'in 29 yıllık eşi Gül Dümen...

Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı olan Haydar Dümen, koronavirüse yenik düştü. Haydar Dümen'in hem meslektaşı hem de 29 yıllık eşi Gül Dümen ise merak konusu oldu.

Türkiye'de cinsellik soruları denilince akla gelen tek isimdi Haydar Dümen...

Ülkenin en renkli doktorlarından biri olan Dümen, yalnızca cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de bilinirdi.

Kendisine yöneltilen sorunları mizahi bir dille cevaplamasıyla hem sempati kazanan hem de alanındaki en marjinal isimlerden biri olan Dümen, koronavirüse yenik düştü.

91 yaşında aramızdan ayrılan ünlü köşe yazarı Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor.

59 yaşındaki Gül Dümen'in sosyal medyadaki son paylaşımı, takipçilerini üzdü.

HAYDAR DÜMEN'İN EŞİ

Ünlü yazar Haydar Dümen ilk evliliğini 1993 yılında Gül Dümen ile yaptı.

Haydar Dümen ile arasında 32 yaş farkı olan Gül Dümen 1963 yılında dünyaya geldi.

25 yıllık Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı olan eşi Dr. Haydar Dümen'in yanında, hem muayenehanesine gelen hastaları kabulde, hem de eşinin yazı hayatında, kitaplarının hazırlanmasında, konferanslarında ve televizyon programları gibi sosyal ve kültürel alanlarda onunla oldu.

Çocukları bulunmayan çift, vakitlerinin çoğunu evcil hayvanlarına ayırıyordu.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Gül Dümen'in eşinin son halini paylaşmıştı.

Haydar Dümen ile fotoğrafını paylaşan Dümen, "Eşimle beni görmek isteyen takipçime sevgiyle…" notunu ekledi.