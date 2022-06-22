'İki gün önceki popo nerede?' Kalça pozuyla olay olan Sibil Çetinkaya Instagram'ı salladı!

'İki gün önceki popo nerede?' Kalça pozuyla olay olan Sibil Çetinkaya Instagram'ı salladı!

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Sibil Çetinkaya, tatilin tadını çıkarıuyor. Bronzlaştığı görülen Çetinkaya, mayosunu giydi ve pozlarını peş peşe yayınladı.

10 Mayıs 1994 yılında dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, en büyük hayalinin her zaman oyunculuk olduğunu söyledi.

Üniversite okuduğu sırada değişim programı ile Londra'ya giden Çetinkaya, eğitimine Londra City Academy ve LAMDA Akademisi’nde devam etti.

Burada aldığı oyunculuk eğitimiyle kalmayan güzel isim, Türkiye'de de sırasıyla; Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi önemli isimlerden ders aldı.

Ancak Türkiye'ye döndükten sonra oyunculuk alanında aktif olmayan Sibil Çetinkaya, Youtube üzerinden videolar yayınlamaya başladı.

Video ve vloglar çeken Sibil Çetinkaya, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla adından sıklıkla söz ettirdi.

Rotasını tamamen sosyal medyaya çeviren ve bu alandan para kazanan Çetinkaya, son pozlarıyla gündem oldu.

Hayranlarından yorum ve beğeni alan genç fenomen, tatilin keyfini çıkardığı anları paylaşmayı ihmal etmedi.

Sibil Çetinkaya'nın güzelliği

Arkadaşının düğünü için pembe sırt ve göğüs dekolteli bir elbise giyen Sibil Çetinkaya, olay oldu. Ünlü fenomenin pozlarını görenler, "Kalçalarına ne yaptın?" dedi.

Çetinkaya, gelen yorumlara yanıt olarak arkadan çekilmiş bir karesini paylaştı ve "Arkadaşlar ne takma poposu ne ameliyatı haha şaka mı... Hiçbir yerimi yatırmadım hiçbir takma bir şey taktırmadım. Öyle bir şey varmış sizden öğrendim." dedi.

Bugün yaptığı beyaz mayolu paylaşımla dikkati çeken Sibil Çetinkaya takipçisinin "İki gün önceki poponu nerede bıraktın?" sorusuna "Arkada birtanem, her postta göstereceksek başka sayfa açalım" cevabını verdi.