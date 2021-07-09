İkili arasında sular durulmuyor! Seda Sayan'dan Demet Akalın'a çok konuşulacak olay gönderme..

İkili arasında sular durulmuyor! Seda Sayan'dan Demet Akalın'a çok konuşulacak olay gönderme..

Seda Sayan'ın Gelinim Mutfakta programının sunuculuğundan ayrılmasının ardından yerine Demet Akalın getirildi. Bu anlaşmanın ardından Seda Sayan'dan çok konuşulacak bir gönderme geldi. İşte detaylar..

Sunuculuğunu Demet Akalın ile Alişan'ın üstlendiği ve Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı, geçtiğimiz aylarda final yapmıştı.

Programın bitmesinin ardından kanalın yeni sezon için Seda Sayan ile anlaştığı ortaya çıkınca, Demet Akalın ve Seda Sayan birbirine girmişti.

Akalın Sayan'ı takipten çıkıp engellerken, Seda Sayan ise hakkında sosyal medyada''Demet Akalın ile Alişan'ı işinden etti' yorumları sonrası oldukça sinirlenmişti.

SEDA SAYAN İLE DEMET AKALIN RESMEN YER DEĞİŞTİRDİ

Seda Sayan'ın Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programından ayrılmasının ardından programın yeni sunucusu Demet Akalın oldu.

Eski programını Demet Akalın'a kaptıran Seda Sayan'dan çok konuşulacak bir gönderme geldi.

"EKMEĞİ İLE OYNADI"

Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının final yapmasının hemen ardından Star TV, Seda Sayan'la anlaştığını duyurdu.

Akalın da ünlü ismi "Ekmeğimle oynadın" diyerek eleştirmişti. Sosyal medya kullanıcıları da Sayan hakkında, "Demet ve Alişan'ın ekmeğiyle oynadı." yorumlarında bulunmuştu.

"EKMEK ALMAM, HER ZAMAN KAZANDIRIRIM"

Seda Sayan'ın Gelinim Mutfakta'dan ayrılmasının ardından programın yeni sunucusu Demet Akalın oldu. Bu anlaşman sonrası Seda Sayan'dan çok konuşulacak bir gönderme geldi.

Haberin kısa sürede yayılmasının ardından Seda Sayan'dan cevap gecikmedi. Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta'ya transfer olmasıyla ilgili haberi paylaşan bir magazin sayfasına, Seda Sayan'dan olay bir yorum geldi.

Paylaşıma yorum yapan Sayan, "Hayırlı olsun. Ekmek almam, her zaman kazandırırım" diyerek Akalın'a gönderme yaptı.