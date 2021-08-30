İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı: Alp ve Neva evleniyor!

ATV'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı, dördüncü bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 5. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı

Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu, senaryosunu ise Özen Yula'nın kaleme aldığı, Üs Yapım imzalı İkimizin Sırrı dizisi, dün akşam ekranlara gelen 4. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı.

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı ve bir anne-kız hikayesini konu edinen İkimizin Sırrı'nın merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

Dram yüklü sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen dizide, Alp Karahun ile Neva'nın evlendiği görülüyor. Öte yandan Neva'yı gelinlikle karşısında gören Alp, hayranlığını gizleyemiyor. İşte İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı...

İkimizin Sırrı 5. Bölüm Fragmanı İZLE

İKİMİZİN SIRRI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Alp ve Neva organ nakli için çalışırken çıkmaza girerler. Anlaşmalarının devam etmesinin tek yolu evlilikten geçmektedir.

Neva bir yandan bu zor kararı vermeye çalışırken bir yandan da Seylan'ı daha yakından tanıma fırsatı bulur. Alp ise geçmişte yarım bıraktığı bir aşk hikayesiyle yüzleşmek zorunda kalır.