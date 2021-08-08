İkimizin Sırrı dizi oyuncuları ve karakterleri

Bu akşam ilk bölümüyle ATV'de izleyicisiyle buluşacak olan, başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın'ın paylaştığı İkimizin Sırrı dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri merak ediliyor.

Yaz sezonunda ekranlara veda eden dizilerin ardından yeni yapımlar boy göstermeye devam ediyor.

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu, senaryosunu ise Özen Yula'nın kaleme aldığı, Üs Yapım imzalı İkimizin Sırrı dizisi, ekran macerasına başlıyor.

8 Ağustos Pazar itibarıyla ATV ekranlarına gelecek olan İkimizin Sırrı, oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile izleyicinin beğenisine sunuluyor.

Her pazar yeni bölümüyle yayınlanacak olan İkimizin Sırrı'nın oyuncu kadrosu ve karakterleri merak ediliyor.

Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı dizide kim, hangi karakteri oynuyor seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte İkimizin Sırrı dizisinin oyuncu kadrosu ve karakter analizleri..

İKİMİZİN SIRRI DİZİ KONUSU

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir.

Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal’in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

LEYLA FERAY (NEVA CANPOLAT)

Neva, kocasını trafik kazasında kaybetmiş, tek dayanağı olan kızıyla hayat mücadelesi vermektedir. Kocasının alacaklılarının peşine düşmesiyle, anne kızın hayatı bir kaçma kovalamacaya dönüşür. Bu kovalamacada yolu Alp Karahun'la kesişir.

ARAS AYDIN (ALP KARAHUN)

Kasım Karahun'un, Seylan Sorgun'la yaşadığı yasak aşktan dünyaya gelen oğludur. Yalnız bir çocukluk geçiren ve hayatın karanlık yüzüyle erken tanışan Alp, büyüdüğünde soğuk ve sevgisiz bir adama dönüşmüştür. Annesine ne kadar öfkeli olsa da onun hayatını kurtarmak için yasa dışı işlere bulaşmaktan çekinmeyecektir.

DOLUNAY SOYSERT (SEYLAN SORGUN)

Eski bir ses sanatçısı olan Seylan, geçmişte yaşadığı acılara hapsolmuş ve sağlığını hiçe saymıştır. Yıllar önce terk ettiği oğlu Alp'le yeniden anne oğul ilişkisi kurmaya çabalarken, hastalığın pençesine düşer. Alp sahip olduğu her şeyi tehlikeye atarak ona ikinci bir hayat fırsatı sunar.

TÜLAY GÜNAL (TÜRKAN KARAHUN)

Zeki, cesur, eskilerin deyimiyle devlet gibi bir kadın. Türkan'ın hayatta en değer verdiği kişi, oğlu Emir'dir. Oğlunu Karahun Holding'in başına geçirmenin planlarını yapmaktadır. Bu yoldaki en büyük rakibi ise Alp'tir.

ENGİN ALKAN (KASIM KARAHUN)

Sahip olduğu her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak elde eden Kasımgüçlü bir iş adamıdır. İş dünyasında kazandığı sert ve acımasız tavrını ailesine de yansıtır. Ailesinin isteği üzerine Türkan'la evlenmiş, ancak bu evlilikte aradığı mutluluğu bulamamış ve Seylan Sorgun'la gizli bir aşk yaşamıştır.

BESTEMSU ÖZDEMİR (ECE KAYA)

Hayatın hep cömert davrandığı insanlardandır Ece, mutlu bir ailesi ve çoktan gidişatı belli bir hayatı vardır; fakat Amerika'da karşılaştığı Alp'e duyduğu aşk onun hayatını hiç de beklemediği bir noktaya getirecektir.

CEYHUN MENGİROĞLU (EMİR KARAHUN)

Hırslı, ailesinin imkânlarını sonuna kadar kullanan, genç ve yakışıklı bir adamdır. Üvey kardeşi Alp'in eve gelmesiyle hep ikinci planda kalan Emir, içinde biriktirdiği senelerin öfkesiyle kardeşine saldıracak ve hata üstüne hata yapacaktır.

AHSEN TÜRKYILMAZ (HAYAL CANPOLAT)

Erken yaşlarda babasını kaybeden bu küçük kızın hayattaki tek dayanağı "meleğim" dediği annesidir. Hayatı bir masaldan ibaret sanan Hayal, aldığı bütün yaraları annesinin sarıp sarmalamasıyla iyileşecek ve hayata karşı umudunu hiçbir zaman kaybetmeyecektir.