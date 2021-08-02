İkimizin Sırrı dizisi çok yakında başlıyor! İşte İkimizin Sırrı 1. bölüm 2. fragmanı

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı'nın 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki İkimizin Sırrı dizisinin ilk bölümünde neler olacak? İşte İkimizin Sırrı 1. bölüm 2. fragmanı...

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, 8 Ağustos Pazar akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu, senaryosunu ise Özen Yula'nın kaleme aldığı, Üs Yapım imzalı İkimizin Sırrı dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Peki İkimizin Sırrı dizisinin ilk bölümünde neler olacak? İşte İkimizin Sırrı 1. bölüm 2. fragmanı...

İkimizin Sırrı 1. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

İKİMİZİN SIRRI KONUSU

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir.

Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal’in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

Başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın'ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.