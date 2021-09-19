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İkimizin Sırrı'na bomba transfer! O isim kilit bir karakteri canlandıracak

İkimizin Sırrı'na bomba transfer! O isim kilit bir karakteri canlandıracak

ATV'nin ÜS Yapım imzalı dizisi İkimizin Sırrı'nın kadrosuna bomba bir isim dahil oldu. ''Tatlı İntikam'' dizisiyle çıkış yapan Seren Deniz Yalçın, sevilen diziye sürpriz bir karakterle katıldı.