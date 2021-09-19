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- İkimizin Sırrı'na bomba transfer! O isim kilit bir karakteri canlandıracak
İkimizin Sırrı'na bomba transfer! O isim kilit bir karakteri canlandıracak
- Haber Merkezi
- 19.09.2021 - 17:55
Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Yılmaz Şayir'in oturduğu, senaryosunu ise Özen Yula'nın kaleme aldığı İkimizin Sırrı dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı Üs Yapım imzalı İkimizin Sırrı, etkileyici hikayesiyle ekran macerasına devam ediyor.
Dram yüklü sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen dizi, oyuncu kadrosuna bomba bir ismi kattı.
SEREN DENİZ YALÇIN İKİMİZİN SIRRI'NDA
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Seren Deniz Yalçın, İkimizin Sırrı dizisinin 8. bölümüne katılıyor.
''Tatlı İntikam'' dizisinde hayat verdiği Ceyda karakteriyle büüyk bir üne kavuşan Seren Deniz Yalçın, sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek.
Başrollerin, Leyla Feray ve Aras Aydın'ın paylaştığı dizi; Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi birbirinden başarılı oyuncuları buluşturdu.