İkimizin Sırrı'nın 'Ece'si' Bestemsu Özdemir evleniyor mu? Bir aile kurmak istiyorum ama..

İkimizin Sırrı'nın 'Ece'si' Bestemsu Özdemir evleniyor mu? Bir aile kurmak istiyorum ama..

İkimizin Sırrı dizisinde "Ece" karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, gecelerde görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını cevaplayan Özdemir, evlilik sorularına net cevap verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert gibi isimlerin yer aldığı İkimizin Sırrı dizisinde oynayan Bestemsu Özdemir, Baltalimanı'nda bir büfede görüntülendi.

Büfenin önünde gazetecilere yakalanan Özdemir, muhabirlerin sorularını cevapladı.

Muhabirlerin evlilik sorusuna net cevaplar veren Özdemir, oyunculuk dışında yeni bir iş için hazırlık yaptığını söyledi.

"TASARIMLARIN BANA AİT OLDUĞU BİR KOLEKSİYON HAZIRLADIM"

Çok yoğun şekilde çalıştığını, son zamanlarda sürekli sette olduğunu söyledi ve yeni girişiminden bahsetti.

Bestemsu Özdemir açıklamasında, “Bunların yanı sıra kendi koleksiyonumu hazırladım. Kadın giyim üzerine bir koleksiyon hazırladım.

Tasarımlar bana ait, ben herkese hitap ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA BİRİ YOK"

Bestemsu Özdemir, basın mensuplarının “Hayatınızda biri var mı? İleride evlilik düşünüyor musunuz?” şeklindeki sorusuna yanıt verdi.

Oyuncu, "Evlenmek tabii istiyorum. Çocuk sahibi olmak, bir aile sahibi olmak istiyorum. Şu an hayatımda kimse yok tamamen iş odaklıyım." diye konuştu.