Yayın tarihi belli oldu! Netflix Kulüp dizisi 2. kısım ne zaman?

Yayın tarihi belli oldu! Netflix Kulüp dizisi 2. kısım ne zaman?

Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Barış Arduç'un yer aldığı Netflix'in Türk yapımı Kulüp dizisinin ilk sezon ikinci kısmının yayın tarihi açıklandı. Peki Netflix Kulüp dizisi 2. kısım ne zaman?

Dünyaca ünlü online dizi ve film izleme platformu Netflix'in Türk yapımı Kulüp dizisinin ilk sezon ikinci kısmı hakkındaki araştırmalar sürüyor.

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç ile Salih Bademci'nin yer aldığı ve İstanbul'un 1950'li yıllarında geçen Kulüp dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

Yönetmenliğini Seren Yüce ile Zeynep Günay Tan'ın üstlendiği Kulüp dizisi, toplamda 10 bölümden oluşuyor. 6 bölümlük ilk kısmı, 5 Kasım'da izleyicilerle buluşan dizinin ikinci kısmının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

''Kulüp dizisi 2. kısım ne zaman yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aranırken Netflix, Kulüp'ün 2. kısmına dair bir fragman yayınladı.

Peki, Kulüp dizisi yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? İşte Netflix Kulüp dizisi 2. kısım yayın tarihi...

KULÜP DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kulüp dizisinin ilk sezonun ikinci kısmına dair fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana göre, Kulüp dizisinin ilk sezonunun ikinci kısmı, 6 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak.

Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aile demek, sizi sabırsızca bekleyenlerin olması demek. Kulüp 2. kısım 6 Ocak'ta sadece Netflix'te." ifadeleri yer aldı.

Yayınlanan fragman izleyicilerin heyecanını daha da artırdı. Dizinin yayınlanan fragmanında, Orhan Selim'e, ''Yarın biraz daha ölçülü bir şov yapalım. Daha normal bir kostüm giyersin bu seferlik işte.'' diyor.

Öte yandan Raşel ve İsmet arasında da suların durulmadığı görülüyor. Mathilda Raşel'e, ''Yapma Raşel bu İsmet sahip çıkmayacak sana!'' diyor. Raşel ise çıkacak diye ısrar ediyor.

KULÜP DİZİSİ KONUSU

1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir.

Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır.

Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Barış Arduç'un yer aldığı Kulüp dizisi oyuncuları arasında Metin Akdülger, Asude Kalebek, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci gibi önemli isimler bulunuyor.