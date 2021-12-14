İkiz eltiler! Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın nişanlısı Katre, Aslıhan Doğan'ın kopyası

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Turan'ın nişanlısını görenler, Aslıhan Doğan'a olan benzerliği karşısında şoke oldu.

Barcelona gibi büyük takımlarda top koşturan ardından Galatasaray'a dönen Arda Turan, aile hayatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Aslıhan Doğan ile dünyaevine giren ve Hamza Arda ile Asil Aslan adında iki çocuk babası olan Turan, kardeşi ile gündeme geldi.

Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer almıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Reha karakterine hayat veren Turan, geçtiğimiz aylarda nişanlandı.

Okan Turan'ın nişanlısı Katre Yırtıcı'yı gören sosyal medya kullanıcıları, Aslıhan Doğan'la olan benzerliği karşısında şaşırdı.

KATRE YIRTICI VE ASLIHAN DOĞAN BENZERLİĞİ

Okan Turan ve Katre Yırtıcı, geçtiğimiz aylarda nişanlandı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Katre Yırtıcı, Aslıhan Doğan'a olan benzerliği ile dikkatleri çekti.

Aslıhan Doğan'a ikizi kadar benzeyen Yırtıcı, sık sık bir araya geldikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor.