'İlah mısın silah mısın' Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun'un karizmasıyla sollayan kareleri...

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan abisi Orçun İğnemli'yi görenler şoke oldu. Orçun İynemli, sosyal medya hesabındaki pozlarıyla karizmada kardeşini geçti.

Yıldızı bir cips reklam filmi ile parlayan Aras Bulut İynemli, en büyük çıkışını Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki "Mete" rolüyle yakaladı.

Aslında İstanbul Üniversitesi Uçak Mühendisliği mezunu olan Aras Bulut İynemli, oyunculuk kariyerine ilerleyerek başarılı projelerde yer almıştır.

Mahmut ile Meryem, Muhteşem Yüzyıl, Maral: En Güzel Hikayem gibi dizilerde rol alan İynemli, İçerde ve Çukur dizileriyle kariyerini zirveye taşıdı.

Özellikle Çukur dizisindeki Yamaç Koçovalı karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran başarılı oyuncu, Disney+ için çekilen ve 2023 yılında yayınlanacak olan Atatürk dizisinde başrol oynamaya hazırlanıyor.

Bige Önal ile bir dargın bir barışık ilişki yürüten Aras Bulut İynemli'nin özel hayatı hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

3 çocuklu bir ailenin ortancası olan Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler, karizması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Karizma genetik

Aras Bulut'un kendisi gibi oyuncu olan abisi Orçun İynemli, ilk oyunculuk deneyimini 2000 yılında rol aldığı Koçum Benim dizisi ile yaşamış; Öyle Bir Geçer Zaman ki, Adı Mutluluk, Avrupa Yakası ve Hırsız Polis dizilerinde de rol almıştır.

İki oyuncu arasındaki kan bağını bilmeyenler, birbirlerine olan benzerliklerini gördüğünde oldukça şaşırıyor.

İynemli kardeşlerin yakışıklılığı ve karizmaları benzer olsa da, Orçun İynemli'yi görenler,"Aras Bulut'u sollamış" yorumunda bulunuyor.

İşte Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli'den kareler...



