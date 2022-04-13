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    İlahiyatçı Mehmet Fatih Çıtlak'ın evlilik gafı

    İlahiyatçı Mehmet Fatih Çıtlak'ın evlilik gafı

    Canlı yayında dili sürçen Fatih Çıtlak, "evlenirken evet diyerek hayatın değişiyor" demek isterken "Hayatın kararıyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 18:10
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    Ramazan ayında Kanal D ekranlarında sahur programıyla ekranlarda olan ilahiyatçı yazar Mehmet Fatih Çıtlak, geçtiğimiz günlerde canlı yayında bir gafa imza attı.

    Programda duanın öneminden bahseden Çıtlak,  bir duayla hayatların değişebileceğini örneklerle anlatmak istedi.

    "Evet diyorsun dünyan kararıyor"

    Konuyla ilgili ünlü ilahiyatçı  "Bir dua ile hayatın değişebiliyor. Bir söz kaçıyor hayatın değişebiliyor. Evlenirken bir kere 'Evet' diyorsun dünyan kararıyor. Şey, hayatın değişiyor." ifadelerini kullandı.

    İlahiyatçı Mehmet Fatih Çıtlak'ın evlilik gafı VİDEO

     

    Durumu toparlamaya çalıştı

    Yaptığı dil sürçmesinin farkına varan Çıtlak, "Hayatın değişiyor, medeni halin değişebiliyor mesela." diyerek durumu kurtarmaya çalışması, gülümseten anlara sahne oldu.

    İlahiyatçı Mehmet Fatih Çıtlak ın evlilik gafı #1


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