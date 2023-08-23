İlayda Akdoğan yatağa uzanıp müstehcen pozlar verdi! Nejat İşler'le o sahnesi olay oldu: "Erotik film" Kötü Adamın 10 Günü’nü 18 Ağustos'ta yayınladı. Büyük bir heyecanla beklenen filme Nejat işler ve İlayda Akdoğan'ın cesur sahneleri damga vurdu.

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Netflix, Türk yapımı film ve dizilerini kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Netflix bu defa, Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanlarından uyarlanan, ilk filmi beğeni toplayan üçlemenin ikincisi Kötü Adamın 10 Günü’nü 18 Ağustos'ta yayınladı.

Nejat İşler ve İlayda Akdoğan'ın yer aldığı yapım, müstehcan sahneleriyle izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

Nejat işler ve İlayda Akdoğan'ın yatak sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu. İlayda Akdoğan'ın Nejat işler'e müstehcen pozlar verdiği sahneye de yorum yağdı. Film eleştiri yağmuruna tutuldu.

Nejat işler ve İlayda Akdoğan'ın sahneleri için; 'Hiç olmamış', 'Erotik filme dönmüş', 'Adam kaç yaşında kız kaç yaşında', 'Bazı sahneleri hiç yakıştıramadım' gibi yorumlar yapıldı.

Oyuncu kadrosu

Yapımın başrollerinde; Nejat İşler’in bulunduğu oyuncu kadrosunda; İlayda Alişan, Şenay Gürler, Hazal Subaşı, Hazal Filiz Küçükköse, İlayda Akdoğan, Rıza Kocaoğlu ve Kadir Çermik gibi isimlerin yer alıyor.