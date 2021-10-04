İlayda Alişan estetik güzeli mi? O yorumlara sert tepki

İlayda Alişan'ın yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafın sosyal medyaya düşmesinin ardından estetik iddiaları gündeme geldi. Alişan ise konuya ilişkin yine sosyal medyadan sert bir açıklama yaptı.

Masumiyet dizisindeki oyunculuğu ile adından söz ettiren ve şu sıralar Kırmızı Oda'da boy gösteren İlayda Alişan, estetik iddiaları ile gündeme geldi.

Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkati çeken genç oyuncunun estetik yaptırdığı iddia edildi.

Yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafın sosyal medyaya düşmesi üzerine estetik yaptırdığı söylenilen Alişan, sert çıktı.

Oyuncu yine bu iddialarla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yapmayı ihmal etmedi.

"O ZAMAN 15 YAŞINDAYDIM ŞİMDİ İSE 25"

İlayda Alişan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Eski hali" diye paylaştığınız fotoğraflarda 15 yaşlarındayım şimdi ise 25... Büyüyorum ve mesleğimden ötürü buna şahit oluyorsunuz.

Yüzümde dudak dolgusundan başka estetiğim yok! Olsa da sizi ilgilendirir mi? Sanmam! Kadınları kalıba sokmaktan vazgeçeceğiniz bir gün dilerim. Sevgiler..."