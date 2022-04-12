İlayda Alişan gömleğinin düğmelerini açtı, dekoltesi olay oldu! 'Ramazan'dayız utanmaz kadın'

İlayda Alişan gömleğinin düğmelerini açtı, dekoltesi olay oldu! 'Ramazan'dayız utanmaz kadın'

Son olarak Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan İlayda Alişan, sosyal medya hesabından cesur pozunu paylaştı. Gömleğinin düğmelerini açık bırakan genç oyuncuya tepkiler gecikmedi.

26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İlayda Alişan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun oldu.

Oyunculuğa 2011 yılında yayınlanan Bir Çocuk Sevdim dizisiyle başlayan İlayda Alişan; Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat dizilerinde boy gösterdi.

Çukur dizisinde hayat verdiği Akşın Koçovalı rolüyle adını duyuran Alişan, Netflix'te yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde canlandırdığı Aylin Erman karakteriyle ününü yurtdışına taşıdı.

Masumiyet dizisinde hayat verdiği Ela Yüksel karakteriyle yıldızını parlatan Alişan, son olarak Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan genç oyuncu, zaman zaman cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Şu sıralar yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İlayda Alişan'dan cesur poz

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan İlayda Alişan, son pozuyla sınırları zorladı.

Beyaz gömleğinin tek düğmesini ilikleyen ve içine sütyen giymeyen Alişan, bazı takipçilerinin beğenisini kazanırken bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

26 yaşındaki oyuncunun o pozuna, ''Düğmelerini iliklemeyi unuttun mu?'', ''Ay gibi parlıyorsun'', ''Meteor düştü sayfama'', ''Ramazan'dayız utanmaz kadın'' yorumları yapıldı.