İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? Arda ile Omuz Omuza konuğu İlayda Alişan hakkında...

İlayda Alişan, her pazar Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek programı Arda ile Omuz Omuza'ya konuk oluyor. Peki İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İlayda Alişan'ın biyografisi...

Türkiye'nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen'in, her hafta birbirinden farklı isimleri misafir ettiği yemek programı Arda ile Omuz Omuza'ya bu hafta İlayda Alişan konuk oluyor.

Eğlenceli anların yaşanacağı programda İlayda Alişan, Arda Türkmen ile birlikte Parmesanlı Salsa Karides yapmaya çalışacak.

Programın sıkı takipçileri, İlayda Alişan hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. ''İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında, nereli?'' sorularına yanıt aranıyor.

Şu anda TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizsisinde Süveyda karakterine hayat veren başarılı oyuncu, ''Masumiyet'' dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edindi.

Peki İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte, Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu İlayda Alişan'ın hayatı ve biyografisi...

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İlayda Alişan, anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur. Lise eğitimini Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde tamamlayan Alişan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur.

Hayatının dönüm noktasını, babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile yaşayan Alişan, böylece küçük yaşta sektöre giriş yapmıştır.

Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak adım atan güzel oyuncu, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynamıştır.

İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu ''Bir Çocuk Sevdim'' dizisinde Merve karakteriyle izleyici karşısına çıkan Alişan, kariyerine TRT'de yayınlanan ''Gönül Hırsızı'' ile devam etmiştir.

Ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmiştir. Kariyerine 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteri ile devam etmiştir.

Ardından Ay Yapım imzalı ''Bana Sevmeyi Anlat'' dizisinde Eylül, ''Rüya'' dizisinde ise Cemre karakterine hayat vermiştir. Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımlamıştır.

Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurt dışına taşıyan Alişan, 2019'da Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon'da rol almıştır.

2021 yılında dijital içerik platformu Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandıran başarılı oyuncu, 2021'de FOX'ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterine hayat vermiştir.

İlayda Alişan, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakteriyle izleyici karşısına çıkmaktadır.