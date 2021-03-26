İlber Ortaylı: Cama konuşmaktan bıktım

'Topkapı Talks' serisinin ilk konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Pandemi dönemi boyunca cama konuşmaktan bıktım, öğrencileri kanlı canlı görmek istiyorum" dedi, söyleşi yüz yüze gerçekleştirildi.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği ‘Topkapı Talks’ söyleşisinin ilk konuğu, Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.

"Pandemi dönemi boyunca cama konuşmaktan bıktım, öğrencileri kanlı canlı görmek istiyorum." diyen Ortaylı, söyleşinin pandemi kurallarına uygun bir biçimde yüz yüze olmasını istedi.

İlber Ortaylı söyleşisinin canlı olacağını duyan öğrenciler ise aylar sonra pandemide ilk kez gerçekleşecek etkinlik katılımı için heyecanla kayıt yaptırdı. Belirli sayıda öğrenci salona alınırken, diğer öğrenciler etkinliğe üniversitenin Youtube sayfası üzerinden katıldı.

ÖĞRENCİLERİ KAHKAHALARA BOĞDU

Pandemi çekincesine rağmen, öğrencilerle buluşan İlber Ortaylı, zaman zaman esprili üslubu ile salonda kahkahaların yükselmesine sebep oldu.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Banu Dalaman’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide "Geç Osmanlı Fikir Akımları" ele alındı.