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    İlber Ortaylı: Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var

    Türkiye'nin mültecilere ihtiyacı olduğunu belirten Prof. Dr. İlber Ortaylı, nüfusumuzun onlar sayesinde yaşlanmayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 01:11
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 01:28
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    İlber Ortaylı: Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var

    Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, aHaber'de yayınlanan Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına katıldı.

    İstanbul'un tarihini anlatan Prof. Dr. İlber Ortaylı, mülteci konusuna da değindi.

    "Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var" diyen Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Yaşlanıyoruz. Dua etmeliyiz ki bünyemiz bu yaşlılığı kaldırmaya müsait. Bize kan verecek, destek verecek unsurlar var. Nasıl İsrail'i Yahudilik besliyorsa bir yerde, nasıl ABD göç ülkesi vasfını koruyorsa -şüpheli ama- bizi de kültürel azınlıklarımız koruyacak, çok açık.

    Ve biz bu asrın ortalarına kadar kendi demografimiz itibariyle genç ülke olacağı, sonradan da ihtiyarlaşmayacağız onların sayesinde. Bu önemli.

    "Kim bakacak koyununa, kuzuna, danana.."

    Hele Afganları istemeyiz falan. Kim toplayacak senin meyvelerini, koyunlarına kuzularına danalarına kim bakacak, bir insan bir şeyi bilir de konuşur. Bir köylere gidip bakın, bakalım köylüler sizin gibi mi düşünüyor adamlar hakkında. Bu gibi şımarıklıkların veya bilmeden konuşmalara şiddetle karşıyım.Ve bunlarla politika yapılmaz"

    İlber Ortaylı: Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var VİDEO

    İlber Ortaylı: Türkiye nin mülteciye ihtiyacı var #1

    İlber Ortaylı: Türkiye nin mülteciye ihtiyacı var #2

    İlber Ortaylı: Türkiye nin mülteciye ihtiyacı var #3




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