- Haberler
- Medya Haberleri
- İlber Ortaylı, canlı yayında kahkaha attı
İlber Ortaylı, canlı yayında kahkaha attı
Ortaylı, konuk olduğu program esnasında Mustafa Bardakçı'nın 'Biz burda bornozlu pez.. değiliz' ifadeleri karşısında kahkahalarını tutamadı.
- Haber Merkezi
- 14.09.2022 - 16:21
- Güncelleme : 14.09.2022 - 17:08
Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programınının konuğu, Tarihçi İlber Ortaylı oldu.
Bu haftaki bölümde Osmanlı hanedanının bilinmeyenleri ele alındı.
Konu hakkında ifadelerde bulunan Murat Bardakçı, 5. Murat'ın şehzadeliği döneminde İngiltere Prensesi ile yaptığı dansı izleyen padişahın tepkisini canlı yayında dile getirdi.
Canlı yayında kahkaha sesleri yükseldi
Bardakçı'nın "Biz burda bornozlu pez.. değiliz." ifadesi stüdyoda ipleri kopardı.
İfadeler karşısında İlber Ortaylı kahkahalarını tutamadı.
İşte o anlar...