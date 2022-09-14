Petrol
94.92
1.88%
Euro
18.2316
0.21%
Dolar
18.2402
-0.05%
Altın
999.38
0.03%
Borsa
3407
0.00%
Bitcoin
372.959
-4.63%
BTXN Coin
6.45
-4.01%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    İlber Ortaylı, canlı yayında kahkaha attı

    Ortaylı, konuk olduğu program esnasında Mustafa Bardakçı'nın 'Biz burda bornozlu pez.. değiliz' ifadeleri karşısında kahkahalarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 17:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İlber Ortaylı, canlı yayında kahkaha attı

    Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programınının konuğu, Tarihçi İlber Ortaylı oldu.

    Bu haftaki bölümde Osmanlı hanedanının bilinmeyenleri ele alındı.

    Konu hakkında ifadelerde bulunan Murat Bardakçı, 5. Murat'ın şehzadeliği döneminde İngiltere Prensesi ile yaptığı dansı izleyen padişahın tepkisini canlı yayında dile getirdi.

    Canlı yayında kahkaha sesleri yükseldi

    Bardakçı'nın "Biz burda bornozlu pez.. değiliz." ifadesi stüdyoda ipleri kopardı.

    İfadeler karşısında İlber Ortaylı kahkahalarını tutamadı.

    İşte o anlar...

    İlbet Ortaylı, canlı yayında kahkaha attı VİDEO


    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Diyarbakır'da eylem hazırlığında yakalanan 2 terörist tutuklandı
    İç Haber

    Diyarbakır'da eylem hazırlığında yakalanan 2 terörist tutuklandı

    Fethiye’de denizin rengi turkuaza döndü
    Yaşam

    Fethiye’de denizin rengi turkuaza döndü

    Görüş Bildir