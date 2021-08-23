İletişim Başkanlığı harekete geçti, BBC Türkçe yalanını kabul etti

BBC Türkçe ve Euronews Türkçe tarafından medyaya servis edilen yalan haber İletişim Başkanlığı tarafından deşifre edildi. İki kurum da yapılan haberin yalan olduğunu kabul edip özür diledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'in yaptığı açıklamalar çarpıtılarak Türkiye'nin gündemine oturtulmak istendi.

BBC Türkçe üzerinden yayılan haberde, Afgan sığınmacılar için Türkiye'de iltica merkezlerinin kurulacağı iddia ediliyordu.

Dışişleri Bakanlığı, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını anında yalanladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bu iddianın gerçeği yansıttığına inanmaktan vazgeçmedi ve siyasi çıkar uğruna paylaşımlar yaptı.

İletişim Başkanlığı da bu yalanın daha fazla yayılmaması için algı operasyonuna karşı harekete geçti.

BBC Türkçe ve Euronews Türkçe, yalan haberlerini geri çekip özür diledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşanan sürece dair Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"NE OLDU GELİN HEP BİRLİKTE BAKALIM"

Fahrettin Altun, şunları söyledi:

Dün gece bir kez daha hepimizi şaşkına çeviren bir olay yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın “yalan terörü” dediği dezenformasyonun ne denli yıkıcı ve yanıltıcı olabileceğini bir kere daha gördük. Ne oldu gelin hep birlikte bakalım.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili bir makale kaleme aldı. Makalede “We will establish a series of processing hubs across the region outside Afghanistan for those Afghans we have an obligation to bring to this country” ifadesi geçiyordu.

Yani Wallace, makalesinde “İngiltere’ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız” diye bir cümle kuruyordu. Makalenin hiçbir yerinde “Türkiye” geçmiyor, ima dahi edilmiyordu.

TÜRKİYE BİLE DEMEMİŞTİ

Ne var ki İngiliz Bakanın makalesi Türkiye karşıtlığı ile maruf bazı yabancı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldı. Ve bu makale, “İngiltere, Pakistan ve Türkiye’de mülteci merkezleri kuracak” şeklinde sunuldu. Dediğimiz gibi, Bakan hiçbir şekilde Türkiye dememişti oysa!

KASITLI BİR ŞEKİLDE YAPILAN ÇARPITMA

Kasıtlı bir şekilde yapılan bu çarpıtmaya çok geçmeden Türkiye’deki muhalefet sahip çıktı. Makalenin tek bir kelimesini dahi okumadan bu yalana dört elle sarılıp hükümetimize saldırmaya başladılar. Olayın aslına hiç bakmadan canla başla bu iftirayı yaymak için uğraştılar.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI...

Dışişleri Bakanlığımız, hızla aşağıdaki açıklamayı yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi. Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz.

YALAN KÖTÜDÜR

Yalan kötüdür, yalan tehlikelidir. Yalandan medet umanlara diyoruz ki, yalanla abad olunmaz, ancak rezil olunur. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Biz her şartta gerçeği, doğruyu, hakkı ve hakikati söyleyeceğiz.

YALANI DOLAŞIMA SOKAN MEDYA KURULUŞLARI PAYLAŞIMLARO SİLDİRLER..

Evet… İngiltere Savunma Bakanının “olmayan ifadeleri” üzerinden hükümetimize saldıranları üzecek bir haberimiz var! Başta @bbcturkce olmak üzere bu yalanı dolaşıma sokan medya kuruluşları biz yalanlarını ortaya çıkarınca ilgili paylaşımlarını sildiler. Bu iyi, fakat…

BUNU ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİNİZ

Bu yalanın peşine takılıp milletimizi yalan ve yanlış bilgilerle meşgul edenler ne olacak? Yapmayın! Bunu alışkanlık haline getirdiniz, yazıktır!

MİLLETİMİZE BİR ÖZÜR BORCUNUZ VAR

Milletimize bir özür borcunuz var. Lütfen özür dileyin ve artık yalan söylemeyi bırakın."