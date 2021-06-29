İlhan Şeşen: Sağlık sistemi çok kötüydü, düzelttiler

Şarkıcı İlhan Şeşen, Türkiye'deki sağlık sisteminin iktidar tarafından iyi noktalara getirildiğini söyledi.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında en çok etkilenen sektörlerden biri de müzik sektörü oldu.

Kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekliliği nedeniyle konserlerin iptal edilmesi, şarkıcıların da mesleklerini yerine getirmelerine mani oldu.

Şarkıcı İlhan Şeşen de pandemi sürecinde hükümetin eleştirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

"VİRÜSÜ BU İKTİDAR YARATMADI"

Yaratılan hiçbir korku ikliminden korkmadığının altını çizen Şeşen, "Ben yaratılan hiçbir korku ikliminden korkmam çünkü ben doğruları söylerim. Pandemi sürecinde ben hükümeti sizce neden eleştireyim? Sonuçta bir virüs söz konusu ve bu sadece bizim değil dünyanın sorunu. Virüsü bu iktidar yaratmadı. Virüsten bağımsız konuşursak; bu hükümetin onayladığım pek çok icraatı olduğu gibi onaylamadığım tarafları da çok." dedi.

"SAĞLIK SİSTEMİNİ DÜZELTTİLER"

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Şeşen, AK Parti iktidarında gelişen sağlık sistemine dikkat çekerek, "Sağlık sistemi çok kötüydü, düzelttiler. Eskiden SSK hastanelerinde yılan gibi kuyruklar olurdu ve girmezdiniz hastaneye. Muayene olmak ölümden beterdi. Sağlık sistemi şimdi iyi. Yollar yaptılar. Bu yollar lazım mıydı bilemiyorum ama ben arabama atlayıp gittiğim zaman rahat ediyorum, rahat ediyorsam doğru demektir. Ama pandemi süreci için eleştirmem çünkü çok zor bir dönem." açıklamalarında bulundu.

SAĞLIK SİSTEMİNE ÖVGÜLER

Oyuncu Gonca Vuslateri de geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki sağlık sistemine yönelik olumlu ifadeler kullanmış, "Hastanedeyken herkese söyledim; Türkiye müdahalelerde, tedavilerde çok iyi bir sağlık sistemine sahip." açıklamasında bulunmuştu.

Gonca Vuslateri: Sağlık sistemimiz çok iyi



