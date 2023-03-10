İLK FRAGMAN GELDİ! Ah Belinda filmi konusu nedir? Neslihan Atagül'lü Ah Belinda'nın oyuncuları kimler? 1986 yılı yapımı olan ve o dönem Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Müjde Ar'ın oynadığı 'Aaahh Belinda' filmi yeniden ülkemize uyarlanıyor. Neslihan Atagül'ün başrolünde olduğu filmin ilk fragmanı ise yayınlandı. İşte Netflix'te yer alacak olan Ah Belinda'nın konusu ve oyuncu kadrosu...

Son olarak Gecenin Ucunda dizisinde başrolde eşi Kadir Doğulu ile yer alan Neslihan Atagül, ünlü yönetmen Atıf Yılmaz'ın klasiklerinden 'Aaahh Belinda'nın uyarlamasıyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Atagül, çekimlerin tamamlandığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu. İlgiyle takip edilen filmden ilk fragman ise geldi.

Ah Belinda filmi konusu nedir?

OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği filmin Netflix'te yayınlanacağı biliniyor.

'Aaahh Belinda'nın konusu ise merak ediliyor. Filmin ilk versiyonunda Serap (yani Müjde Ar), modern ve başarılı bir tiyatro oyuncusunu canlandırmıştır. Yemek pişirmek, temizlik ve çocuk doğurmaktan ibaret olan kadına biçilmiş geleneksel rolü hor gören ve dönemin şartlarına nazaran Avrupai bir yaşam süren Serap; ilk defa bir reklam filminde oynamayı kabul etmiştir.

Ardından piyasaya yeni sürülen Belinda isimli şampuanın reklamında oynamayı kabul eden Serap, reklamda Naciye isimli, iki çocuklu ve tipik bir ev kadınını oynayacaktır.

Çekimler sırasında boyut değiştirerek birden bire kendini Belinda reklamındaki Naciye olarak bulan Serap, erkek arkadaşı Suat dahil kimseyi Serap olduğuna inandıramamaktadır. Yaptığı ikna çalışmaları fayda etmez. Böylece kendini akıl hastanesinde bulacaktır. Tam yeni hayatını kabullenmeye başlamışken bu defa önceki hayatına geri dönecektir.

Ah Belinda filmi fragmanı izle

Ah Belinda filmi oyuncuları kimler?

Atıf Yılmaz'ın 1986 yapımı 'Aaahh Belinda' filminde başrolde Müjde Ar yer alırken, filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Yılmaz Zafer, Macit Koper, Mehmet Akan, Füsun Demirel, Erol Durak, Güzin Özipek gibi isimler bulunuyordu.

Filmin yeni versiyonunda ise Serap'ı Neslihan Atagül, Suat'ı ise yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu canlandıracak. Bütün oyuncu kadrosu açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.