İlk işi bakın ne oldu! Şahan Gökbakar 10 milyonluk evi için harekete geçti..

İlk işi bakın ne oldu! Şahan Gökbakar 10 milyonluk evi için harekete geçti..

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'ten aldığı ev ve evine astığı tabelalar gündeme gelirken, vatandaşlar evin detaylarını ve Gökbakar'ın astığı tabelada ne yazdığını araştırıyor.

Şahan Gökbakar ailesiyle Marmaris'te tatil yapıyor. Uzun zamandır gözlerden uzak olan Gökbakar, Marmaris'te 10 milyon TL değerinde bir ev aldı.

Gökbakar evinin olduğu çevreyi korumak için harekete geçerek, bölgeye bazı tabelalar asmaya başladı.

Gökbakar'ın o anlara ait çekilen kareleri ortaya çıkarken, "Şahan Gökbakar'ın evine astığı tabelada ne yazıyor?" soruları araştırılmaya başlandı.

ŞAHAN GÖKBAKAR EVİNE TABELA ASTI

Ailesiyle teknede zaman geçiren Şahan Gökbakar'ın, evinin önüne demirleyen günlük gezi teknesi nedeniyle keyfi kaçtı.

Evlerinin önündeki plaj kumunu kendilerinin döktürdüğünü söyleyen Gökbakar, uzun uğraşlar sonrası tekneyi koydan çıkartmayı başardı.

Akşam saatlerine yakın teknesinden ayrılıp yeni evine geçen Şahan Gökbakar'ın ilk işi "Özel mülktür girilmez" tabelası asmak oldu.

Kendisi için iskele ve kumsal yaptıran komedyen, koyun birçok yerine aynı tabeladan taktırdı.