İlk kare geldi, kadro da açıklandı: Uzak Şehrin Masalı ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?

İlk kare geldi, kadro da açıklandı: Uzak Şehrin Masalı ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?

FOX TV'de izleyicilerle buluşacak olan yeni dizi Uzak Şehrin Masalı'nın kadrosu açıklandı. Merakla beklenen yapımdan ilk kare de geldi. Peki Uzak Şehrin Masalı ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?

Yapımını 25 Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan'ın kaleme aldığı yeni dizi için çekimler Kars'ta devam ediyor.

Yeni sezonda yayın hayatında başlayacak olan diziler arasında en iddialı yapımlardan biri olarak görülen Uzak Şehrin Masalı dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Diziyi büyük bir merakla bekleyenler, Uzak Şehrin Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularına yanıt ararken diziden ilk kare geldi.

Yayınlanan karede, dizinin dört başrol oyuncusu yeni imajları ile dikkatleri çekti. Peki, Uzak Şehrin Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler...

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU NEDİR?

Uzak Şehrin Masalı dizisinin hikayesi oldukça dikkat çekici. Umay (Aslıhan Güner), kocası Affan'ın (Timur Acar) başka bir kadından çocuk yapmasını kabullenmeyerek konaktan iki çocuğuyla birlikte ayrılır ve ablası Sonay'ın (Begüm Birgören) yanına yerleşir.

Bu sırada sınırdan kaçak olarak giren Kürşat (Barış Kılıç), peşindeki jandarmayı atlatmak için Sonay'ın evine saklanır. Yolları kesişen Umay, Sonay ve Kürşat, Kürşat'ın gerçek kimliğini saklamak için onun Sonay'ın kayıp kocası olduğunu iddia ederler. Bu arada hem Umay hem de Sonay, Kürşat’a âşık olacaklar...

UZAK ŞEHRİN MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Uzak Şehrin Masalı setinden ilk kare geldi ve oyuncular yeni imajları ile hayranlarına kendilerini gösterdi.

Dizinin kadın başrollerine, Aslıhan Güner ve Begüm Birgören hayat verirken erkek başrollerini ise Timur Acar ile Barış Kılıç canlandırıyor.

UZAK ŞEHRİN MASALI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni dönemin en güçlü dram yapımlarından birisi olarak görülen Uzak Şehrin Masalı dizisinin Eylül ayında izleyicilerle buluşması bekleniyor.