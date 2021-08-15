İlk kareler Kapadokya'dan geldi! Elbet Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir?

İlk kareler Kapadokya'dan geldi! Elbet Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir?

Yapımını Most Production'ın üstlendiği FOX TV'nin yeni sezon dizisi Elbet Bir Gün'ün çekimleri başladı. Diziden ilk fotoğraflar da Kapadokya'dan geldi. Peki Elbet Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak?

Proje tasarımı ve yönetmenliğini Gül Oğuz'un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp'in kaleme aldığı, bölüm hikayesi ve tretmanını ise Funda Alp ile Didem Kaplan'ın birlikte yazdığı FOX TV'nin yeni dizisi Elbet Bir Gün, sete çıktı.

Bu gelişmenin ardından çarpıcı bir hikayeyle ekranlara gelmeye hazırlanan Elbet Bir Gün dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı.Sete ait ilk fotoğraflar peri masalı ülkesi olarak adlandırılan gözde turizm mekanı Kapadokya'dan geldi.

Çekimler için orada bulanan dizinin başrol oyuncularından Şebnem Bozoklu, hatıra kareleri için objektiflere poz verirken, yörenin renkleri ve büyüsü çekimlere de yansıdı.

Kapadokya çekimlerinin tamamlanmasının ardından ekip hikayenin asıl mekanı olan İstanbul'da sete devam edecek. Peki Elbet Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak? Elbet Bir Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler...

ELBET BİR GÜN KONUSU NEDİR?

Most Production imzali Elbet Bir Gün dizisi, biri zengin diğeri fakir iki kız kardeşin hikayesini ele alacak. Dizinin konusu şöyle olacak:

Anadolu'da küçük bir kasabada küçük bir ev, yerine yenisi yapılması için yıkılır. Ancak yıkım sırasında korkunç bir durum ortaya çıkar. Evde beş ceset bulunur. Ailelerinden ayrı olan ve birbiriyle görüşmeyen iki kız kardeş haberlerde görünce çocukluklarının geçtiği evi tanırlar ve büyük bir yıkım yaşarlar. İki kardeşten biri zengin bir hayat sürerken diğeri son derece fakirdir. Bu olay üzerine iki kardeş yeniden bir araya gelir ve geçmişe yönelik hesaplaşmalara başlar.

ELBET BİR GÜN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı Elbet Bir Gün dizisinin oyuncu kadrosunda; Muhammet Uzuner, Değer Soysal Alp, Ömer Genç, Helin Kandemir, Talha Karcı, Yağmur Özbasmacı ve Osman Karakoç gibi isimler yer alıyor.

ELBET BİR GÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çarpıcı konusuyla önümüzdeki sezonun en dikkat çekici yapımlarından biri olması beklenen Elbet Bir Gün dizisinin oyuncu kadrosu tamamlandı.

Senaryosu son hale getirilen ve çekimleri büyük bir heyecanla başlayan Elbet Bir Gün dizisi, sonbaharda FOX TV ekranlarında seyiricisi ile buluşacak.