İlk kez böyle göreceksiniz! Boran Kuzum'un yeni imajı

İlk kez böyle göreceksiniz! Boran Kuzum'un yeni imajı

Rol aldığı Saygı dizisinin 2. sezonuna hazırlanan oyuncu Boran Kuzum yeni imajıyla görenleri şaşırttı. İşte Boran Kuzum'un son hali...

Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Erkan Can'ı buluşturan Saygı dizisinin 2. sezonu büyük bir merakla beklenirken, Boran Kuzum'dan gelen setten yeni bir kare hayranlarını heyecanlandırdı.

BORAN KUZUM'UN YENİ İMAJI

28 yaşındaki genç ve başarılı oyuncunun son hali şaşkına çevirdi. Dizisi için imaj değiştiren Kuzum'un sakallarını ve saçlarını uzattığı görüldü.

Ünlü oyuncunun yeni hali sosyal medyada büyük beğeni topladı.