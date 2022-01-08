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    İlk kez paylaştı! İşte Şef Mehmet Yalçınkaya'nın annesi

    MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Mehmet Şef sosyal medya hesabından annesini ilk kez paylaştı. Yalçınkaya'nın annesiyle diyaloğu izleyenleri gülümsetti.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2022 - 11:13
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    İlk kez paylaştı! İşte Şef Mehmet Yalçınkaya'nın annesi

    TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef'teki sivri dili ve agresif tavırlarıyla bilinen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, büyük bir hayran kitlesine sahip.

    Kızı ile birçok kez paylaşım yapan Yalçınkaya, bu sefer annesini paylaştı.

    Yakın zamanda babasını kaybeden ünlü şef, annesi ile olan videosunu takipçileri ile paylaştı.

    ANNE ONAYI GELDİ

    Mehmet Şef annesi ile olan videosunu, 'Büyük ustadan onay verdi, annem yemekleri beğendi.' diyen Mehmet şef, postun altına ise , 'Onay aldık, sırtımız yere gelmez' notuyla paylaştı.

    Yalçınkaya'nın annesini görenler benzerliklerine şaşırırken, ikili arasındaki diyalog izleyenleri güldürdü.

    İlk kez paylaştı! İşte Şef Mehmet Yalçınkaya nın annesi #1

    İlk kez paylaştı! İşte Şef Mehmet Yalçınkaya nın annesi #2


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