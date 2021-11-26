İlk tanıtım geldi! Börü 2039 ne zaman başlıyor? İşte Börü 2039 konusu ve oyuncu kadrosu

İlk tanıtım geldi! Börü 2039 ne zaman başlıyor? İşte Börü 2039 konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Alper Çağlar'ın üstlendiği BluTV'nin yeni dizi projesi Börü 2039'un ilk fragmanı görücüye çıktı. Peki Börü 2039 ne zaman yayınlanacak? İşte Börü 2039 konusu ve oyuncu kadrosu...

Börü dizisi uzun bir aranın ardından geri dönüyor. Geçtiğimiz yıllarda Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, bu kez dijital platformda takipçileriyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Dağ filmlerinin ve Börü dizisinin yönetmenliğini üstlenen Alper Çağlar'ın oturduğu BluTV'nin yeni projesi ''Börü 2039'' adlı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Görkemli tanıtımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Türk yapımı bilim kurgu ve aksiyon türlerindeki Börü 2039 dizisi için geri sayım resmen başladı.

Bu noktada diziyi izlemeye hazırlanan diziseverler, yapımı mercek altına aldı ve ''Börü 2039 ne zaman çıkacak, konusu nedir?'' şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

2039 yılında distopik bir evrende geçen, siyasi ve toplumsal olayları konu alan dizi, serinin önceki yapımlarıyla bağlantılı ilerleyecek. İşte yerli bilimkurgu dizisi Börü 2039 konusu, oyuncuları ve yayın tarihi...

BÖRÜ 2039 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Blutv'de yayınlanacak olan Börü'nün yeni projesi 2039'un yayın tarihi henüz belli olmasa da aralık ayı içerisinde diziseverlerle buluşması bekleniyor. İlk teaser'ı yayınlanan dizinin 6 bölüm olacağı biliniyor.

BÖRÜ 2039 OYUNCULARI KİMDİR?

Murat Arkın

Fatih Çetintaş

Serkan Çayoğlu

Emir Benderlioğlu

Ahmet Pınar

Ozan Ağaç

Cenay Türksever

Tuğba Sunguroğlu

Doğan Bayraktar

Tuğçe Açıkgöz

Deniz Uğur

Cansel Elçin

BÖRÜ 2039 KONUSU NEDİR?

Serinin ilk dizisi BÖRÜ’nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan ‘BÖRÜ 2039’, 2039 yılında dünyanın çivisinin çıktığı bir dönemi ele alıyor.

Aksiyon, gerilim ve dram temeline dayanan Türk yapımı bir bilimkurgu dizisi olan yapım; 2039 yılında felaket sonrası distopik bir evrende, Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen bir dizi siyasi ve toplumsal olay ile bu olayların ardından yaşananları anlatacak.

BÖRÜ SERİSİNİN KONUSU NEDİR?

2014 yılında, ülkedeki yönetime sızan örgütler baş göstermeye başladığı sıralarda, 3450 telsiz kodlu "Börü" kod adlı Polis Özel Harekât timinin maceralarını konu alıyor.

Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.