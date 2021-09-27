İlk tanıtım geldi: O ses Türkiye yenilenen kadrosuyla başlıyor!

O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimlerinden ilk tanıtım gelirken, Hadise'nin olmayışı dikkati çekti. Yenilenen kadroya ise Oğuzhan Koç dahil oldu. İşte O Ses Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı...

O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve jüri koltuğunda kimin oturacağı merak ediliyordu.

Hadise ve Ebru Gündeş'in arası "Reza Zarab" nedeniyle açılırken, O Ses Türkiye'de yer alamayacağı netleşmişti.

Konuya ilişkin Acun Ilıcalı açıklama yaparak, "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz." demişti.

Hadise'nin yerini Oğuzhan Koç alırken, Ebru Gündeş ise yeniden O Ses'e geri döndü.

Çekimleri geçtiğimiz hafta başlayan O Ses Türkiye'den ilk tanıtım ise bugün görücüye çıktı. İşte O Ses Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı...

O Ses Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı İZLE

ACUN ILICALI'DAN OĞUZHAN KOÇ MESAJI

Acun Ilıcalı katıldığı bir programda Hadise'nin yerine gelecek ismi söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı;

"O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor. Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum.

Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum. Oğuzhan ile yarın görüşeceğiz.

O bizim ailemizden biri... Oğuzhan sağ olsun 'Abi sen nasıl dersen öyle olsun' diyen biri... Beyaz da olacak diye düşünüyoruz. Bunlar bizim kafamızdaki isimler."